Зеленский передумал отказываться от территориальных уступок

Владимир Зеленский не стал отвергать идею территориальных уступок во время встречи с президентом США и лидерами некоторых европейских стран – хотя раньше категорически отказывался обсуждать этот вопрос. Об этом сообщила со ссылкой на осведомленные источники газета The Wall Street Journal.

Собеседники издания отметили, что Зеленский не отверг саму идею обмена территориями – но при этом пожаловался на сопутствующие этому процессу сложности. Украинский лидер указал на трудности, связанные с перемещением населения и с обходом запретов, содержащихся в конституции Украины.

По словам источников, Зеленский, несмотря на указанные трудности, заявил, что мог бы рассмотреть вариант "пропорциональных обменов" в рамках мирного урегулирования. Ранее украинский лидер говорил, что готов к прекращению огня, но обмен территорий не обсуждается.