Лидеры ЕС пытались склонить Трампа на свою сторону, но у них не вышло

Откровенным и конструктивным назвали в Кремле новый разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Этой ночью хозяин овального кабинета позвонил российскому коллеге, чтобы проинформировать о ходе переговоров с Зеленским и европейскими лидерами. В Белом доме обсуждали гарантии безопасности Украине, прекращение огня, возможность двух- и трехсторонней встречи. Заявления для Киева не самые обнадёживающие.

Белый дом публикует фото, на котором американский президент в Овальном кабинете говорит по телефону с российским лидером. В кадр попали также вице-президент Джей Ди Вэнс и Госсекретарь Марко Рубио. То есть, на переговорах с европейцами Владимира Путина хоть и не было, но точка зрения Кремля не осталась неучтенной. Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал беседу откровенной и весьма конструктивной.

Трампу, конечно, хотелось большего. В эти самые минуты, пока он был на связи с Путиным, где-то в переговорной ожидали Зеленский и его европейская группа поддержки.

Европейцы, впрочем, не оставили надежд склонить Трампа на свою сторону: требовали усиления санкций против Москвы в случае ее отказа от завершения украинского конфликта. Президент Франции даже закинул удочку на тему возможного участия стран ЕС в будущих переговорах России и Украины.

"Идея трёхсторонней встречи очень важна. Но в качестве продолжения нам, вероятно, понадобится четырёхсторонняя встреча, потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента", - заявил Эммануэль Макрон.

Гарантии безопасности коалиция желающих продолжения войны видит, конечно, в том, чтобы накачать Украину оружием. Для этого нужна передышка на фронте.

Но американский президент после встречи на Аляске решение в этом вопросе принял. И оно не обсуждается.

"Конечно, все предпочли бы немедленное прекращение огня, пока мы работаем над установлением прочного мира. Знаете, когда мы прекращали войны, их было около шести, у нас не было перемирий. Я не уверен, что оно необходимо. Этого можно достичь и во время войны. Но перемирие мне нравится по одной причине: оно немедленно прекращает убийства. Я думал, что эта война будет самой простой. Оказалось, что она одна из самых сложных и запутанных", - сказал Трамп.

Американский президент считает, что конфликт можно закончить в течение двух недель. Для наглядности – почему это может так быстро произойти – перед главарем киевского режима поставили карту Украины. Где 20 процентов территории – уже под контролем России. Эти восточные регионы закрашены бежевым. Зеленский, видимо, вспомнив свое прошлое, попытался отшутиться.

После этого некоторые так занервничали, что не могли найти себе место. Премьер Италии Джорджа Мелони отчаянно сучила ногами под столом. Впрочем, Трамп попытался разрядить обстановку. Как добрый папочка, нашел, за что похвалить каждого. Немецкого канцлера, например. А вот президента Финляндии Трамп увидел не сразу, хотя тот сидел напротив. Зачем Стубб приехал в Белый дом, в итоге он объяснил сам, но весьма странно:

"Некоторые международные СМИ могут спросить: почему здесь президент Финляндии? Хотя мы и небольшая страна, у нас более 800 миль границы с Россией и у нас исторический опыт отношений с ней — начиная со Второй мировой войны. Мы нашли решение в 1944 году. И я уверен, что сможем найти решение и в 2025 году".

Опыт Финляндии действительно может пригодиться Украине - после мирного договора к СССР отошла большая часть Карельского перешейка. А также часть территорий на севере. Видимо, Стубб все-таки намекает Зеленскому на то, что ему придется принять неизбежное.