Мировые СМИ подводят итоги встречи Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. В центре внимания журналистов не только заявления, но и невербальное поведение участников. По замечанию издания "Таймс", саммит прошел довольно гладко - по той простой причине, что самые болезненные темы затронули вскользь.

Мировые СМИ довольны: в этот раз скандала удалось избежать. Главарь киевского режима на приём к Трампу вместо военного свитера надел чёрную рубашку и что-то похожее на пиджак "костюмного фасона". За смену образа, конечно, получил похвалу.

Впрочем, атмосфера всё равно резко контрастировала с легкостью встречи Трампа с Путиным. Британская "Таймс" подчеркивает: хоть все присутствующие и старались натужно улыбаться, Зеленский в Овальном кабинете явно чувствовал себя не в своей тарелке. Коллегам вторит и таблоид "Дэйли Мэйл".

Потерянные в Белом доме европейские лидеры - главная тема для шуток в западной прессе. Поэтому многие либеральные издания приняли за правду сгенерированное нейросетью фото с еврочиновниками. На снимке грустная толпа сидит в коридоре резиденции американского президента, словно ожидая приёма к врачу.

У посланников Старого света выдались непростые выходные. Телеканал NBC сообщает: европейцы всё это время пошагово инструктировали Зеленского, как именно тому стоит вести себя с Трампом. Особую роль в этом якобы сыграл британский премьер Кир Стармер. Среди советов, к примеру, было: сердечно благодарить за оружие и передать жене Трампа - Мелании - письмо. Правда, тут Зеленский немного перестарался. За 4,5 минуты слово "спасибо" прозвучало 11 раз.

О чём говорили за закрытыми дверями - неизвестно. Никакого послесловия для прессы по этой теме Трамп не дал. Всё, что публикуют западные издания, ссылаясь на свои источники, сродни гаданиям. Financial Times, к примеру, уверено: Зеленский выдвинул американскому президенту свои условия. Главное из которых - особые гарантии безопасности. Взамен Киев готов предложить Вашингтону оружейную сделку на 100 миллиардов долларов.

А оплатит его Европа. По мнению Financial Times, в Киеве затребовали и чтобы Москва прекратила огонь - якобы только при таком условии будут готовы разговаривать с российским президентом. Впрочем, главарь киевского режима этот факт опроверг.

Европейские лидеры более охотно общаются с прессой после встречи с Трампом. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что коалиция желающих в рамках мирного соглашения по Украине не допустит никакого обмена территориями. Взамен перечислил гарантии безопасности для Киева, которые бы устроили Брюссель.

Параллельно генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу "Фокс" делает диаметрально противоположные заявления. Владимир Зеленский хоть и заявил, что эта встреча с Трампом стала лучшей за всё время, от запланированного интервью республиканскому "Фоксу" отказался. Сразу улетел в Киев. Ясно одно: европейцы по-прежнему не видят выхода из украинского кризиса - сплошной тупик. Никто из приехавших в Вашингтон от первоначальных позиций не отступил даже на полшага. Всё так же звучат призывы санкционно давить на Россию и вооружать киевский режим.