Сергей Собянин рассказал, как Москва возрождает исторические стадионы

В Москве возрождают исторические спортивные объекты. За последние годы реконструировали пять стадионов, ещё на двух ведутся работы. Подробности рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Так, в районе Люблино преобразился стадион "Локомотив". Теперь это современный спорткомплекс с несколькими футбольными полями с подогревом, беговой дорожкой и площадкой с тренажёрами. Там проходят уроки физкультуры для школьников и могут тренироваться все желающие.

Два года назад восстановили "Авангард" в Перове. За почти 70-летнюю историю спорткомплекс ни разу не ремонтировали.