Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 9-летней Мерьем Бекировой из Крыма

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о девятилетней Мерьем Бекировой из Крыма. Большую часть своей жизни девочка борется со смертельной болезнью - нейробластомой левого надпочечника. Позади много лет изнурительного лечения, которое дало результат, но болезнь вернулась с новой силой. Чтобы её победить и спасти жизнь ребёнка, необходима срочная противорецидивная терапия специальным препаратом. Но стоит лекарство почти 12 с половиной миллионов рублей. Для многодетной семьи, где работает только папа, сумма просто неподъёмная.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Мерьем. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Любимый сюжет рисунков у 9-летней Мерьем - про волшебную рыбку из сказки. Только вот собственное желание самой девочки все никак не сбывается. Мерьем мечтает победить смертельную болезнь, с которой борется больше половины всей своей жизни. В 3 года врачи диагностировали нейробластому левого надпочечника. Лечение было тяжёлым, изнурительным и в итоге успешным. Но недавно, увы, наступил рецидив.

"Она уже должна была пойти в первый класс, мы уже подали документы, она была такая радостная… и тут нам подтверждают диагноз… это еще хуже, когда опять выпадают волосы, опять химиотерапия… опять побочка вся… это очень тяжело", - рассказала Ленара Бекирова, мама девочки.

Болезнь вернулась, и вместо школьных дверей - снова дверь в медицинский кабинет, вместо косичек с бантами - платок на голове. Девочка очень стесняется, когда просят снять его. А мама с тревогой слушает, что скажет врач.

Состояние девочки сейчас тяжелое, но надежда на выздоровление есть. Закрепить результаты непростого лечения и спасти жизнь ребёнка поможет новейшая противорецидивная терапия. Но необходимый препарат очень дорогой. Его стоимость - почти 12,5 миллиона рублей.

"Это нереально большая сумма, для нашей семьи просто неподъемная, сами мы, конечно, не справимся, нам нужна помощь… нашей дочке нужна помощь", - говорит мама девочки.

В семье работает один папа, он курьер. К тому же, семья многодетная. Саму Мерьем родители перевезли на лечение в Петербург из родного Крыма. И противорецидивная терапия должна начаться именно сейчас, иначе болезнь заберёт девочку у родителей.

Чтобы дочка не так скучала по родным, мама сделала "стену радости", развесила фотографии папы, бабушек и братьев - их у Мерьем двое, старший и младший. Разлука тяжело дается всем.

Мама Мерьем буквально живет надеждой на это "скоро". От всего горюющего материнского сердца слёзно просит о помощи: "Я верю в людей, верю в доброту, верю в искренность. И знаю, что мой ребенок очень сильный. И она справится".

В декабре Мерьем исполнится 10 лет. Девочка мечтает отметить свой праздник в кругу семьи. "Я хочу очень сильно выздороветь и вернуться поскорее домой, и увидеть поскорее своих братьев, родственников", - говорит она.

Эта девочка прошла уже огромный путь и не сомневается: болезнь обязательно отступит. Надо просто в это искренне верить. И еще надо немного помочь храброй Мерьем в её борьбе за жизнь. И тогда она вернётся в родной Крым. Где на берегу Черного моря, наконец, обнимется с любимыми.

Ещё раз напомним - ждать Мерьем не может, коварная болезнь быстро прогрессирует. И девочке очень нужна ваша помощь. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Мерьем Бекировой, программа 2354