Православные отмечают Преображение Господне

Православные верующие сегодня отмечают один из главных христианских праздников - Преображение Господне. Его еще называют Яблочный Спас.

По традиции, в этот день принято освящать плоды нового урожая и угощать ими друг друга. Праздничные богослужения проходят по всей стране. В Москве торжественную литургию в Храме Христа Спасителя провел патриарх Кирилл.

Праздник Преображения Господня посвящен событиям евангельской истории. В этот день вспоминают явление Христа своим ученикам на горе Фавор. По преданию, Иисус предстал перед апостолами, озаренный божественным светом, а его одежды стали белыми. Именно поэтому священники надевают светлые облачения.