Брутян высказалась после возвращения сына Прилучного к Муцениеце

Недавно Зепюр Брутян объявила в соцсетях челленж: 90 дней ежедневных приседаний. Причем действительно каждый день актриса выкладывает в своем официальном телеграм-канале короткие видео, на которых усиленно приседает. Скоро активность эта, впрочем, закончится. Осталось девять дней. Однако уже сейчас у Зепюр лопнуло терпение и она обратилась к многочисленным поклонникам, переживающим за ее бурную деятельность в спортивном зале.

Брутян написала тем, кто переживает за то, что она много занимается, якобы не может съесть лишний кусочек торта и буквально изводит себя. Она поблагодарила фанатов за заботу и постаралась успокоить их.

"Я не прошу советов. Так же, как и сама не даю непрошенных. Мы все взрослые люди. Если я захочу съесть тортик, я его обязательно съем. Если мне захочется полежать, я полежу. Я всегда делаю то, что чувствую, и чего хочу. Всю жизнь я иду за собой, своим выбором, своим путем", - высказалась Брутян.

Она подчеркнула, что занимается спортом, чтобы наслаждаться отражением в зеркале и преодолевать себя, становясь лучше. При этом Зепюр отметила, что никого не заставляет делать, как она, а лишь занимается тем, что ей нравится.

Ранее стало известно, что старший сын мужа Брутян, актера Павла Прилучного, Тимофей вернулся к матери, актрисе Агате Муцениеце. Они не жили вместе более года. Все это время артистка боролась за сына в суде. Сейчас наконец она может проводить время с наследником сколько угодно. Отметим, что Агата ждет третьего ребенка.