ФСБ предотвратила поджог поезда в Удмуртии

Сторонник запрещенной в России террористической организации задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности в Удмуртии. Выходец одной из стран Центрально-Азиатского региона планировал поджог железнодорожного состава, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Злоумышленника задержали в городе Глазове. Следствие выяснило, что в своих постах в соцсетях и мессенджере Telegram он оправдывал теракт в концертном зале "Крокус сити холл". У задержанного изъяли компоненты для приготовления самодельных зажигательных устройств. Также найден мобильный телефон с инструкциями, схема расположения объектов в районе планируемого теракта, а также переписка с членами международных террористических организаций, передает ТВЦ.

Подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и пропаганде терроризма с использованием сети Интернет. ФСБ напоминает: злоумышленники не снижают активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов.