Собянин: Началось строительство станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии

Мэр столицы Сергей Собянин объявил о строительстве станции метро "Гольяново" Арбатско-Покровской линии. Как отмечается в Телеграм-канале мэра, станция сделает метро ближе для 230 тысяч москвичей.

"Многие смогут добираться до него пешком. Разгрузятся Щелковское шоссе и станция метро "Щелковская". Время поездок на городском транспорте сократится минимум на 15–20 минут", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новый путепровод свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе. Он соединит сразу несколько районов и обеспечит связку между двумя вылетными магистралями.