"Коалиция желающих" не смогла переиграть президента США. Это подтвердили переговоры Дональда Трампа с участием Владимира Зеленского и лидеров европейских стран в Вашингтоне, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Как написал Медведев на своей странице в соцсети X, Европа в Белом доме благодарила и заискивала. В то же время, признает зампред Совбеза, вопрос в том, что запоет киевский шут о гарантиях и территориях дома, снова нацепив зеленую военную форму.

Переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме прошли накануне. Затем президент США и глава киевского режима встретились с руководителями европейских стран. По итогам встреч Трамп начал подготовку к переговорам Зеленского и президента России Владимира Путина – которая, как считают в Европе, может состояться в течение ближайших двух недель.