Алексей Чумаков вышел на связь после операции: артиста спасла жена Юлия Ковальчук

Алексей Чумаков попал в больницу прямо с трапа самолета. Еще во время отпуска певец почувствовал сильную боль, поэтому они с женой Юлией Ковальчук решили прервать отдых и срочно отправиться в Москву. В больницу Чумакова увезли на скорой и сразу же прооперировали.

После хирургического вмешательства артист вышел на связь. Алексей рассказал, что уже давно чувствовал себя неважно, однако во время отпуска в Испании ему стало совсем плохо. Он терпел как мог долго, однако супруга, певица Юлия Ковальчук, видя состояние мужа, решила прервать отпуск и отправиться к московским врачам. Этим радикальным шагом она буквально спасла избранника.

"Мы были в отпуске, я уже почти не мог ни стоять, ни сидеть, ни лежать. Обезболивающие из-за частых употреблений перестали работать. И я так бы и старался не портить семье поездку, но Юля настояла, прервала отпуск и отвезла в больницу", - рассказал Чумаков.

Проблемы со здоровьем артист решал разными способами, однако результат был на короткое время. А два месяца назад боли стали невыносимыми. "Сначала мне вставили какие-то спицы, потом делали блокады, но хватало всегда на пару дней. В результате лопнули и развалились два диска. Один пережал крупный нерв, а второй — спинной мозг", - сообщил артист Starhit.

После операции певец занимается восстановлением. Однако даже необходимость реабилитации не останавливает Чумакова от выступлений. Например, буквально накануне, 18 августа, он дал концерт в Санкт-Петербурге.