Названо возможное место встречи Путина с Зеленским

В Белом доме назвали возможное место встречи президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что переговоры могут пройти в Венгрии, передает Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что начал подготовку встречи Путина и Зеленского. Глава Белого дома уточнил, что после очной встречи российского и украинского лидеров могут состояться и трехсторонние переговоры, в которых уже будет задействован он сам.

Накануне Трамп встретился в Белом доме с Зеленским, позже к ним присоединились лидеры нескольких европейских стран. После встречи канцлер Гемании Фридрих Мерц заявил, что российско-украинская встреча может состояться в течение ближайших двух недель.