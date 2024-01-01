Вдове Владимира Левкина стало хуже: врачи не дают никаких прогнозов

Владимир Левкин умер 17 ноября 2024 года. Артист больше 20 лет боролся с онкологическим заболеванием. С тех пор прошло девять месяцев, но лишь сейчас вдова артиста Марина призналась, что ее здоровье серьезно ухудшилось. Она частично потеряла слух. Это случилось, когда Левкина узнала о смерти мужа. Марина списывает такое состояние на стресс.

"Помню, когда мне позвонили из больницы и сообщили, что Володи больше нет, я все понимала, но несколько раз переспрашивала, уточняла. Ощущение, будто мозг не хотел принимать эту информацию и, блокируя ее, отключил какую-то часть слухового органа. Не знаю, восстановится целиком или нет, прогнозов врачи пока никаких не дают", - рассказала Марина.

Вдова призналась, что пока так и не смирилась с уходом мужа. Каждое утро она плачет и даже готова лечь с ним рядом. Лишь дочь Ника держит ее.

"Когда я в минуту отчаяния и слабости сказала, что не хочу жить, дочь вдруг спросила: "А знаешь, что для меня самое страшное? Не смерть, а отсутствие желания жить"... Ника этими словами меня настолько отрезвила, что стало стыдно за себя в этом плане. И эти ее слова, наверное, стали какой-то новой точкой отсчета моей новой жизни. Не хочу разочаровывать дочь такими фразами", - призналась вдова Левкина.

Она отметила, что помогают справляться с горем суета и быт. Марина уверена, что надо продолжать жить и работать, передает NEWS.ru.