Спецслужбы предотвратили покушение на офицера ВС России в ЛНР

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили покушение на офицера ВС России в Луганской Народной Республике. Задержан житель Антрацита, который по заданию СБУ готовил подрыв высокопоставленного военного.

Как заявил задержанный, с представителем СБУ он познакомился в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР. Ему предложили совместный бизнес с "инвестицией" в 3 тысячи долларов. Первым заданием была съемка российских военных в лесополосе у Дебальцева и колонн с техникой ВС России.

Следующим заданием стало подготовка покушения на высокопоставленного военнослужащего российской армии. Предполагалось, что теракт будет приурочен к годовщине начала специальной военной операции, передает ТВЦ.