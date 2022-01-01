Фермеры московских ярмарок передали яблоки бойцам СВО и жителям новых территорий

В честь Яблочного Спаса фермеры московских ярмарок передали фрукты бойцам СВО. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Участники столичных ярмарок регулярно помогают военнослужащим и жителям приграничных территорий. Такая поддержка им очень важна. Плоды были переданы в благотворительный фонд "Мы рядом", который занимается сбором гумпомощи с 2022 года.

"Решение о необходимости помогать я принял после поездки в освобожденный Мариуполь. Сразу по возвращении начал искать возможность сделать что-то для наших бойцов и местных жителей. По-другому просто нельзя, мы должны друг другу помогать и не должны об этом задумываться. Есть очень много людей, которые готовы что-то купить или стать волонтером, но не знают, как это сделать, когда дело касается СВО. Для этого в том числе нужны такие фонды, как наш. Сейчас в нем уже 600 активных участников и значительно больше тех, кто вносит свой вклад", — рассказал основатель фонда Андрей Сеземов.

Ранее сообщалось, что участники проекта "Лето в Москве" активно помогают бойцам СВО. Так, волонтеры собрали рации и мониторы, лекарства, медицинские изделия и перевязочные материалы.