Президенту Финляндии Александру Стуббу надо выступать против своих недавних союзников-нацистов и начинать бить киевский режим – если он на самом деле решил действовать как в 1944 году, заявила официальный представитель МИД России. Мария Захарова прокомментировала заявление финского лидера, в котором он сравнил урегулирование конфликта на Украине с перемирием между СССР и Финляндией в 1944 году.

Понял ли Стубб весь ад своей реплики? – задалась вопросом Захарова в Telegram. Дипломат напомнила, что в результате провокаций финнов началась Советско-финская война, в которой Хельсинки проиграл. В годы Второй мировой Финляндия воевала против СССР на стороне нацистской Германии. Финские части участвовали в блокаде Ленинграда, в результате которой погибли более 1 миллиона жителей города.

Захарова напомнила и о множестве других военных преступлений финской армии. Стубб же ранее объяснил сравнение конфликта на Украине с советско-финской войной. По его словам, ситуации похожи, однако он не имел в виду, что Украина должна будет стать нейтральной и пойти на территориальные уступки – как это в итоге сделала Финляндия.