В Москве стартовал первый Всероссийский педагогический съезд

Учителя и директора школ, руководители вузов, ученые со всей страны собрались в Москве. В столице стартовал первый Всероссийский педагогический съезд - важнейшее мероприятие в сфере образования.

Приветствие участникам направил Владимир Путин. Президент обратил внимание на важность открытого диалога и обмена лучшими практиками. Чему и призван способствовать форум.

В программе - пленарные выступления, выставки, дискуссии. Основная тема - обсуждение Стратегии развития образования на период до 2036 года. Как отметили организаторы, её по праву можно назвать народной.

"Очень важно, что мы собрали мнения наших граждан, на портале "Госуслуги" прошёл опрос "Будущее образование в России", в котором приняли участие порядка 340 тысяч респондентов. В результате мы получили не просто документ, а действительно такую народную стратегию. Работа шла в формате открытого диалога с профессиональным сообществом, были учтены запросы всех участников образовательного процесса", - отметил Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства России.