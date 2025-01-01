Собянин открыл новую прогулочную зону у Беловежского пруда на западе Москвы

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую прогулочную зону у Беловежского пруда на западе столицы. После благоустройства территории, помимо прочего, здесь появились условия для активного отдыха. Например, можно заняться фитнесом. Или поиграть в настольный теннис. Много интересного найдется и для детей.

Качели, шезлонги и фонтаны! У Беловежского пруда на западе Москвы - новая прогулочная зона. Укрепили берега. Привели в порядок сам водоём, сделали запруды для рыбы - а водятся здесь карп, окунь и щука. Отремонтировали пешеходные дорожки, лестницы, разбили газоны. Решили проблему с освещением - установили более 200 современных фонарей. И теперь есть всё, что необходимо для активного отдыха. Вот такой настоящий гимнастический комплекс, уличные тренажеры. Можно проводить фитнес-тренировки, играть в настольный теннис. Жители разницу отметили сразу.

Беловежский пруд был искусственно создан ещё в семидесятые годы прошлого века. Тогда заключили в коллекторы ручей Трикотажный. А в его пойме и появился водоём. И практически сразу пруд стал одним из любимых мест отдыха жителей района Можайский. Здесь обычно проходили праздники и концерты. Теперь их будут проводить на новой эффектной сцене.

А у младшего поколения теперь - великолепные детские площадки. В эко-стиле. Глаза разбегаются! Есть чем заняться - горки, карусели, батуты. Впрочем, и для спокойного отдыха тоже всё предусмотрено.

"Выполнены работы по ремонту дорожно-тропиночной сети, устроены зоны тихого отдыха. Дополнительно были отремонтированы зоны смотровые, а также зоны для отдыха и загара", - рассказал Кирилл Борисов, начальник управления жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства префектуры ЗАО.

Работы по благоустройству начали в апреле и завершили в августе. Мэр Москвы Сергей Собянин оценил их сегодня одним из первых.

"По просьбам жителей Можайского района мы провели благоустройство береговой территории у Беловежского пруда. Основной акцент – создание условий для активного отдыха – фитнес-тренировок, настольного тенниса, детских игр и развлечений. Те, кто предпочитают спокойные прогулки, тоже найдут для себя много новых возможностей", – отметил Сергей Собянин.

В соседних дворах обновили покрытие тротуаров, а также оборудование на детских и спортивных площадках. Осенью у Беловежского пруда еще высадят деревья и кустарники. И в столице это лишь один из более чем трёх тысяч объектов, где в 2025-м году проведут благоустройство. Из них 80 знаковых - это любимейшие горожанами музеи-заповедники и парки.