В Москве продолжается строительство путепровода "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе"

В столице продолжается строительство важного автомобильного путепровода "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе". Специалисты ведут подготовку к важному и сложному этапу – установке главной секции. Как передвинуть 6-тонную конструкцию всего за три часа? И какие задачи стоят перед строителями далее?

"Перешагнуть", как говорят строители, железную дорогу – самый трудный этап. Поэтому сейчас на одном из участков будущей трассы "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" заканчиваются последние приготовления перед крайне ответственным моментом – так называемой надвижкой главной конструкции путепровода, которая соединит разделённые железной дорогой стороны.

"На данном путепроводе у нас получается два домкрата, находящихся примерно на третьей опоре. И идёт процесс надвигания на себя. Для балансировки у нас установлено 6 балансиров, которые помогают двигаться путепроводу. Так же у нас есть два поперечных упора, которыми мы даём направление путепроводу", - рассказал Алексей Ширяев, главный специалист.

Эта процедура будет проходить глубокой ночью в технологическое окно РЖД. У строителей будет всего три часа, на которые остановят поезда, чтобы успеть перекинуть 600-тонную металлическую конструкцию почти на 25 метров. После этого уже начнется подготовка к прокладке дорожного полотна на новом путепроводе, на котором появится по две полосы для движения машин в каждую сторону.

"Данный путепровод является частью "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе". Имеет длину 146 метров, ширину порядка 25 метров. Сама конструкция монтируется при помощи 4 подпорных стен на 4 опорах. Самое интересное, что путепровод монтируется над железнодорожными путями Курского направления", - пояснил Максим Яковлев, ведущий инженер.

Похожая задача стоит и перед строителями эстакады в районе Царицыно. Несколько постоянных бетонных опор уже готово. Теперь предстоит собрать металлический пролёт и также "перекинуть" его через железную дорогу МЦД-2.

"Это седьмой участок Юго-Восточной хорды. Здесь ведутся работы по строительству металлического пролётного строения, которое будет проходить над действующей железной дорогой. На данном участке ведутся (работы – прим. ред.) по укрупнительной сборке металлоконструкций на стапели, которые находятся вдоль Липецкой улицы. Также ведутся работы по сооружению тоннеля. Первая очередь тоннеля уже готова", - сообщил Егор Пряхин, начальник строительного участка.

Оба путепровода – часть масштабной программы развития дорожной сети Москвы. Их ввод улучшит транспортную доступность сотен тысяч жителей столицы и ближайшего Подмосковья, а также кардинально разгрузит главные магистрали в этой части города, включая МКАД.