В Подмосковье вступил в силу закон о штрафах за нелегальные такси в аэропортах

Сегодня вступил в силу закон о штрафах для нелегальных такси в подмосковных аэропортах. Теперь тем, кто навязывают услуги прибывшим пассажирам, придется заплатить 5 тысяч рублей. А юридическим лицам вплоть до 50 тысяч.

Нововведение касается аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Заказать машину пассажиры могут через официальные стойки в залах прилёта. Или в приложениях агрегаторов.

Решение о регламентации деятельности такси в подмосковных аэропортах было принято этой весной. А теперь правила заработали в полном объёме.