В Подмосковье обнаружили плантацию с наркотиками

В Москве задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. По предварительным данным, они выращивали наркосодержащие растения для последующей продажи.

При обыске в частном доме на Прудовой улице сотрудники полиции обнаружили плантацию более 140 кустов конопли, которые росли в теплицах под специальными тепловыми лампами. Также полицейские изъяли два пакета с уже готовым наркотиком. Следствие устанавливает возможных соучастников преступления.