Теплая встреча после холодного путешествия. Сегодня в Москву вернулись участники Большой Арктической экспедиции школьников и студентов колледжей. Оркестр, плакаты, аплодисменты и, конечно, дружеские объятия. А еще - гордость в глазах родителей и улыбки детей.

К этой долгожданной встрече родители готовились основательно. Даже сделали плакаты с фотографиями и смешными цитатами, которые поймут только в семье, чтобы с первых минут дети осознали - они дома!

Две недели у родителей не было связи с путешественниками, ведь в суровой Арктике - никаких звонков и сообщений. И еще неизвестно кому эта экспедиция далась тяжелее... Особенно переживала мама Владимира Кулакова: ее сын встретил важную дату вдали от дома.

"В Арктике у него был день рождения, ему исполнилось 16 лет. Его там поздравляли", - говорит она.

И вот под музыку и аплодисменты 14 школьников и студентов выходят из зоны прилёта. Уставшие, но очень счастливые. Для семьи Кирилла Федоткина эта экспедиция не просто приключение, а продолжение династии полярников.

"У меня отец полярник. Кирилл вырос на рассказах дедушки о том, что такое Арктика, Антарктика, поэтому здесь без сомнений", - говорит Светлана Федоткина.

Для самого Кирилла это путешествие стало настоящей проверкой характера: десятки километров по тундре, работа в сложных условиях и даже встреча с белыми медведями. Но дедушка-полярник словно всегда был рядом.

"Мне достался от него дневник с его записями из полярной станции, я его несколько раз перечитал, набрался его опыта, и он поддерживал меня на протяжении всей экспедиции, я помнил об этом, и это добавляло мне сил", - говорит Кирилл.

А сил нужно было много. За две недели ребята прошли больше 100 километров по тундре, собрали 113 проб мхов, лишайников, воды и воздуха. Сделали 264 научных наблюдения и определили 131 вид живых организмов.

"В основном, исследования связаны с мхами и лишайниками. Это основные компоненты тундровых экосистем. Будут изучены их видовые составы. Мы передадим данные в ботанический институт в Санкт-Петербурге. Кроме этого, Институт физики атмосферы получит данные о термокарстовых водоемах и пробах воздуха. Я думаю, что они будут анализировать, в первую очередь, концентрацию метана, газа, который выделяется в тундровых системах, когда вечная мерзлота постепенно тает", - пояснил Иван Смирнов, заместитель руководителя Большой Арктической экспедиции по научным вопросам.

А ещё участники экспедиции восстановили мемориальный комплекс советским полярникам на мысе Челюскин и даже провели там первый в мире марафон в формате эстафеты. Каждый участник привез из экспедиции свою историю и свой опыт, который навсегда останется в памяти на всю жизнь.