На Малой Бронной нашли вывеску "Аптека", которой больше 100 лет

Малая Бронная удивляет открытиями! На фасаде дома 22 обнаружили настоящий артефакт - огромную надпись "Аптека", которой более 100 лет.

Девятиметровая вывеска со стороны Спиридоньевского переулка располагалась над первым этажом. Это наружная реклама первого аптечного кооператива студенческого бюро.

Впрочем, это если смотреть с правого крыла здания. С левого - табличка информировала, что организация была "студенТческой". Забавную опечатку реставраторы сохранили и теперь будут работать над восстановлением вывески. Работы обещают закончить к октябрю.