ВС России в ночь на 19 августа нанесли групповой удар по украинскому НПЗ

ВС России минувшей ночью нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу, который снабжал горючим группировки ВСУ на Донбассе. Использовалось высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотные летательные аппараты, сообщили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что цель удара достигнута, все объекты поражены.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия также поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Уничтожен цех сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Также поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили три управляемые авиационные бомбы. Уничтожено 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.