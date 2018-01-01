Агент сообщил неутешительные данные об онкобольном Романе Попове

Недавно у Романа Попова случился судорожный приступ. Выяснилось, что спустя семь лет к артисту вернулся рак. Сейчас заболевание осложнилось потерей зрения на один глаз и серьезным ухудшением зрения на другой, а также частичной потерей слуха.

Многочисленные поклонники желают здоровья Попову. Встречаются, впрочем, в Сети и негативные комментарии. Одна пользовательница, например, спросила: а что делать простым людям. Актер ответил, что это риторический вопрос, и извинился за то, что оказался в такой ситуации.

Меж тем журналисты связались с агентом артиста Ильей Новиковым, чтобы узнать о его состоянии. Тот дал понять, что настроение Романа Попова оставляет желать лучшего. "Настроя нет. На мой взгляд, перспектив тоже", - сообщил неутешительные данные Новиков aif.ru.

Ранее Роман Попов попросил финансовой помощи у всех неравнодушных. Актер дал понять, что без поддержки со стороны не может справиться самостоятельно.

Напомним, в 2018 году у популярного актера обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Артисту провели сложную операцию, вмешательство обошлось в 55 тысяч евро. После этого Роман Попов долго восстанавливался, проходил противосудорожную терапию, которую прекратил лишь в 2021 году.