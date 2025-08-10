Анджелина Джоли оказалась прикована к одному месту из-за Брэда Питта

После развода с Брэдом Питтом Анжелине Джоли приходится жить в Лос-Анджелесе, который она на самом деле не жалует. Однако актриса вынуждена быть прикованной к этому месту из-за соглашения по опеке. В близком окружении говорят, что едва их с Брэдом младшим детям, двойняшкам Ноксу и Вивьен, исполнится 18 лет, Анджелина соберет вещи, наследников и покинет США.

"Анджелина никогда не хотела жить в Лос-Анджелесе на постоянной основе. У нее не было выбора из-за соглашения об опеке с Брэдом. Она рассматривает для переезда несколько мест за границей и будет очень счастлива, когда сможет покинуть Лос-Анджелес", - сообщил человек из окружения Джоли.

Актриса уже готовит к продаже дом в районе Лос-Фелиз. Особняк был построен в 1913 году и имеет шесть спален и десять ванных комнат на площади более 1000 квадратных метров. В поместье также есть четыре камина, большой винный погреб, чайная, смотровая площадка с видом на обсерваторию Гриффита, ухоженные сады и бассейн с каскадными фонтанами по обеим сторонам, сообщает Page Six.

В этом особняке Анджелина Джоли пережидала пандемию и здесь же поселила друзей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров в этом районе в начале года.

Куда хочет переехать актриса, пока неизвестно. Ранее в интервью Анджелина признавалась, что хотела бы пожить в Камбодже, которую считает своим домом.