ВСУ атаковали дронами храм в Белгородской области

ВСУ нанесли удар беспилотниками по храму и сельскохозяйственной технике в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки пострадали два мирных жителя.

По данным губернатора, украинские военные нанесли удар по храму Покрова Пресвятой Богородицы в селе Новая Таволжанка. На территории храма в это время находилась женщина, она получила рваные и осколочные ранения лица. Пострадавшую оперативно доставили пострадавшую в Шебекинскую районную больницу, где ей оказали помощь. В храме повреждены купол, фасад, остекление и паперть.

Кроме того, в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на сельхозтехнику в селе Мокрая Орловка был ранен мужчина. Пострадавшего доставили в Грайворонскую ЦРБ, где врачи диагностировали баротравму, множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и спины. Раненого в тяжелом состоянии отправили в городскую больницу Белгорода.