Жители регионов смогут зарегистрироваться для голосования в Москве до 8 сентября

Регистрация жителей регионов для голосования в столице открыта до 8 сентября, сообщает Московская городская избирательная комиссия. Сам единый день голосования, напомним, пройдет с 12 по 14 сентября.

"14 экстерриториальных участков откроется в Москве для электронного голосования на выборах глав регионов РФ с 12–14 сентября. Для этого жителям соответствующих субъектов необходимо до 8 сентября подать заявление через портал "Госуслуги", – говорится в сообщении.

Как отмечается, для регистрации на голосование необходима постоянная регистрация в регионе, где проходит голосование.

"Избиратели с одобренной заявкой на голосование на выборах глав регионов в Москве могут прийти на любой из 14 открытых в столице участков 12, 13 или 14 сентября с 8:00 до 20:00. С собой необходимо взять паспорт", – уточняется в сообщении.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что видеонаблюдение стало неотъемлемой частью избирательного процесса в столице.