Путин провел встречу с врио главы Коми

Владимир Путин во вторник провел встречу с врио главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном, сообщила пресс-служба Кремля.

Главе государства было доложено о социально-экономическом положении региона, отдельно - о мерах поддержки участников спецоперации и членов их семей, а также о реализации в республике программы "Пера. Путь героя".

Гольдштейн: По вашему поручению также в регионе открыта "Пера. Путь героя". Это аналог программы "Время героев". Я уже говорил: 99 ребят у нас как раз занимается в этой программе. Заявок было гораздо больше, но по тем или иным причинам они не прошли. Но каждого мы знаем, сопровождаем, получают дополнительное образование. У нас есть своя академия государственной службы, поэтому вовлеченность достаточно высокая.