Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Овны

Луна встречается с нежной Венерой в Раке - это день объятий, неспешных разговоров и тишины. Очень кстати после вчерашнего шторма, правда?

Тельцы

Поездки и переговоры сегодня будут проходить легко и беспрепятственно. Отличный день для того, чтобы спокойно обсудить важные дела с близкими.

Близнецы

Успех гарантирован, если вы будете действовать мягко, без давления. А вот с деньгами стоит быть аккуратнее – сегодня легко поймать вирус транжирства.

Раки

Венера скоро покинет ваш знак, и на прощание она щедра. Вы будете легко покорять сердца, так что соглашайтесь на собеседование или деловую встречу.

Львы

Иногда лучший способ восстановить силы - это тишина и отдых. Сегодня вам точно не нужны ни тусовки, ни тренировки – побудьте наедине с собой.

Девы

Отличный день для душевных разговоров, неспешной учебы, чтения. Если у вас очень плотный график, в паузах медитируйте, а не листайте социальные сети.

Весы

Ладить с людьми сегодня проще: Венера поможет подбирать слова и сглаживать острые углы. Но и в этом надо знать меру и помнить о своих интересах.

Скорпионы

Путешествия и обучение сегодня будут приносить радость и вдохновение. Если нужны свежие идеи, подумайте о них в одиночестве. И лучше – у воды.

Стрельцы

Семейный бюджет, смета ремонта, анализ расходов – от этих слов любому станет не по себе. Но звезды считают, что здесь – ваша зона роста.

Козероги

День романтических встреч, трогательных фотографий и теплых разговоров. Вечер с тем, кто очень дорог, будет лучшим подарком для вас сегодня.

Водолеи

Внимание на тело и внутренний баланс. Попробуйте йогу, цигун или другую утреннюю зарядку - даже десять минут движения обеспечат прилив энергии.

Рыбы

Почаще смотрите на то, что считаете красивым – это будет придавать вам сил и подсказывать лучшие решения. Венера и Луна не дадут вам ошибиться!