Крым исторически был частью России и СССР. Такое признание неожиданно прозвучало в эфире британского телеканала Sky News.

Новую для западных СМИ трактовку журналисты сопроводили демонстрацией карты. Они объяснили зрителям, что Крымский полуостров изначально входил в состав Советского Союза, а не Украины. Более того, исторически, столетиями Крым был стратегически важным регионом, а Севастополь — ключевым портом.

Ведущие британского телеканала напомнили, что сотни лет назад Россия сражалась за стратегически важный порт Севастополь на юге страны. А в 1954 году Хрущев передал полуостров Украинской ССР. Однако тогда это было чисто административное решение, так как Украина сама являлась частью Советского Союза, подчеркнули журналисты.