Президентом США Дональд Трамп и его администрация прекрасно понимают, что у украинского конфликта есть причина. А разговоры, которые ведут некоторые европейские президенты и премьеры о том, что Россия неспровоцированно напала на Украину, - это детский лепет, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

Лавров отметил, что европейские лидеры, как показала их встреча с Трампом в Вашингтоне, на которую вызвали и Владимира Зеленского, продолжают требовать немедленного перемирия. Вдобавок, некоторые из них – в частности, канцлер Германии Фридрих Мерц - продолжают заявлять, что надо давить на Россию санкциями. При этом никто из них даже не вспомнил словосочетание "права человека", подчеркнул российский министр.

По словам Лаврова, саммит на Аляске показал, что администрация США настроена на долгосрочное решение конфликта, которое гарантирует, что он не повторится. Также глава МИД сообщил, что у Трампа есть приглашение посетить Россию.