Очередной обмен телами погибших военнослужащих провели Россия и Украина. Киеву передано 1 тысяча тел, российской стороне – 19.

О состоявшемся 19 августа обмене сообщил координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными при Главном управлении разведки Минобороны Украины. Там подтвердили, что им передали тысячу тел. Позже эта информация появилась в Telegram военкора Александра Коца – он отметил, что соотношение превысило 1 к 52.

Напомним, ранее Москва также инициировала обмен телами погибших и доставила на границу для передачи 1 тысячу тел погибших боевиков ВСУ. Однако Киев отказывался принимать их, выдумывая различные предлоги. Рефрижераторы простояли на границе несколько суток прежде, чем украинская сторона все же забрала своих погибших.