Шаляпин объяснил, что случилось с Киркоровым: "Он износился, истаскался"

Прохор Шаляпин не скрывает, что предпочитает отдыхать, а не работать. Артист не стесняется признавать, что есть в нем "природная лень". Продолжительные гастрольные туры, в которые пускаются многие представители отечественного шоу-бизнеса, Шаляпин не любит. А ведь те же Григорий Лепс или Филипп Киркоров из года в год мотаются по городам и весям с концертами.

"Мне не нравятся концертные туры. Я не люблю. Вы посмотрите, как Филипп выглядит. Он износился, истаскался на этих концертах, бесконечные гастроли. Ему поэтому и плохо стало, видите? А я не хочу так, мне это не нужно. Поэтому берегу себя, стараюсь побольше полежать, поспать, отдохнуть", - заявил Шаляпин.

В последнее время Киркоров и впрямь выглядит неважно. Вначале поклонники обратили внимание на то, как сильно похудел поп-король. Потом с ним и вовсе случилось несчастье. Еще весной артист серьезно пострадал на концерте в Санкт-Петербурге. В мае у поп-короля отечественной эстрады диагностировали ожог второй степени, бурсит (воспаление слизистой сумки), частичный некроз кожи и лимфаденопатию (увеличение лимфатических узлов). Артист долго не обращался за медицинской помощью, усугубив тем самым ситуацию. С тех пор прошло несколько месяцев, однако рана у Киркорова не заживает.

Кстати, одно время у Филиппа и Прохора был конфликт. "Я из народа, из простых, не с золотой ложкой во рту. А тоже очень хочется чего-то легкого в жизни. Я существую в шоу-бизнесе не благодаря Филиппу, а скорее вопреки", - заявил Шаляпин, который несколько лет назад пожаловался, что Киркоров помогает молодым начинающим артистам, а ему почему-то в поддержке отказал.

Впрочем, с тех пор утекло достаточно времени, и Прохор оставил все обиды в прошлом. Приходится артисту и усиленно работать, чтобы иметь большую финансовую подушку. Однако трудиться до упора в планы Шаляпина не входит. "Я хотел бы побыть публичным, потом аккуратненько выйти из этого всего и сидеть на даче. Я не хочу до конца дней своих корячиться", - признался артист.

Шаляпин активно снимается, продает рекламу. Кроме того, певец дал несколько интервью, которые нашли отклик у общественности. С недавних пор артист пользуется популярностью у аудитории, а его доброжелательность и широкая улыбка подкупают пользователей Сети.

"Меня обвиняют в альфонстве, но я всегда зарабатывал деньги. Друзья, у меня всегда было на еду, на одежду, на жилье. Я никогда не побирался, ничего ни у кого не просил", - подчеркнул Прохор в интервью "Пятому каналу".