Путин велел главам регионов уделить личное внимание семьям бойцов СВО

Важнейшей задачей властей регионов России является помощь родным участников специальной военной операции. Об этом напомнил во вторник, 19 августа, глава государства Владимир Путин.

Тему поддержки семей бойцов СВО затронули в ходе встречи президента с врио главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном. Губернатор рассказал про выполнение в регионе задач, которые связаны со специальной военной операцией.

Говоря о людях, отдавших свою жизнь за Отечество, российский лидер призвал: "О семьях не забывайте заботиться. Самое большое внимание, личное внимание должно быть этому уделено".

В ответ Гольдштейн заверил, что "у нас каждая семья участника СВО на контроле", сообщает пресс-служба Кремля.

В Москве поддержке участников спецоперации и их родных уделяется огромное внимание. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в городе работают десятки НКО, которые собирают и передают гуманитарную помощь бойцам на линию фронта. Волонтеры навещают военных в госпиталях и пишут им письма. Поддержать участников СВО может каждый, для этого нужно зайти на благотворительный сервис портала mos.ru.

Тем временем первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина рассказала, что уже более 48 тысяч участников специальной военной операции, вернувшихся к гражданской жизни, обеспечены работой. При этом "кто-то проходит реабилитацию, восстанавливает свое здоровье, проходит социальную адаптацию".