Лавров: Трамп приглашен в Россию

Американскому лидеру Дональду Трампу передали официальное приглашение посетить Россию. Об этом рассказал во вторник, 19 августа, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат отметил в эфире телеканала "Россия 24", что "на Аляске на пресс-конференции президент Путин это приглашение подтвердил". В ответ Трамп "сказал, что это очень интересно", причем "интересно будет всем".

Однако пока неясно, принял ли президент Соединенных Штатов это приглашение с намерением им воспользоваться. Нет и деталей относительно того, в какие сроки Трамп мог бы побывать в России.

15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Анкоридже. Саммит на Аляске многие называют историческим и знаковым — он фактически продемонстрировал провал попыток коллективного Запада изолировать Россию. При этом обе стороны дают весьма позитивные оценки двустороннему диалогу.

После встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которая прошла в Вашингтоне 18 августа, президент США позвонил российскому коллеге. В Кремле уточнили, что беседа президентов России и США продолжалась около 40 минут, разговор носил откровенный и конструктивный характер.