Найден человек, мешающий возвращению принца Гарри и Меган Маркл в королевскую семью: это не Кейт Миддлтон

Герцог Сассекский за океаном крупно опозорился. Гарри обвиняют в расизме и неприязни к женщинам, и все из-за скандала с благотворительным фондом, который принц же и создал. Мужу Меган пришлось покинуть организацию. Поговаривают, что после этого сын Карла III засобирался домой в Лондон.

Вот только Гарри на родине уже не ждут. Принц после ухода из королевской семьи наломал дров, чего только стоят его мемуары "Запасной". Если отец и готов простить герцога Сассекского, то есть во дворце один человек, который не желает видеть ни Меган Маркл, ни принца Гарри. И, вопреки распространенному мнению, это не Кейт Миддлтон.

Гарри и Меган сразу же после отъезда наговорили в интервью много неприятного о принцессе Уэльской. Маркл даже намекнула, что у Кэтрин расистские замашки. Так же британцы еще не забыли, как с легкой руки американки пошли слухи о неверности Уильяма.

По словам инсайдеров из Великобритании, Кэтрин все это простила, а вот ее муж готов на все, лишь бы препятствовать возвращению Гарри и Меган в Лондон. У будущего короля Великобритании на то есть веские причины. Герцоги Сассекские уже не раз доказали, что главное правило дворца — не выносить сор из избы, для них пустой звук. Гарри и Меган падки на внимание журналистов. И не раз из-за их разговорчивости страдала репутация монарха.

"Поскольку принц Уильям однажды возьмет на себя обязанности короля, он сделает все, чтобы младший брат держался подальше от Лондона. Он никогда не примет Гарри обратно в лоно семьи", — отметил один из инсайдеров Daily Express.

Есть мнение, что Гарри придется публично извиниться перед отцом, старшим братом и подданными за свое поведение в последние годы, чтобы его действительно приняли назад. "Пока он этого не сделает, переговоры и звонки ничего не значат", — заключил инсайдер.