Трамп: США организуют встречу Путина и Зеленского

Соединенные Штаты намерены выступить в качестве организатора встречи российского лидера Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом рассказал во вторник, 19 августа, президент США Дональд Трамп.

При этом американский политик заверил, что сам лично не планирует присутствовать на первой возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. Решения на переговорах должны принимать Россия и Украина — США далеки от конфликта этих двух государств, отметил Трамп.

При этом президент США подчеркнул, что предводитель киевского режима должен продемонстрировать гибкость на переговорах по мирному урегулированию конфликта с Россией, сообщает ТАСС.

Пока официально не названо место возможной встречи Путина и Зеленского, не определена и конкретная дата ее проведения. Анонимный источник в Белом доме допустил, что переговоры могут пройти в Венгрии в ближайшие две недели.

До того, пообщавшись в Вашингтоне с Зеленским, Дональд Трамп выразил надежду на то, что стороны украинского конфликта придут к решению своих разногласий и "смогут о чем-то договориться".