Трамп посоветовал Зеленскому проявить гибкость на переговорах с Путиным

Владимиру Зеленскому посоветовали продемонстрировать гибкость на переговорах по урегулированию на Украине. Как заявил в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп, он надеется, что Зеленский сделает то, что от него требуется.

По словам Трампа, все решения по урегулированию конфликта на Украине должны принимать президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский. США в этом не участвуют – они слишком далеко от места боевых действий. Американский лидер уверен, что Путин и Зеленский все сделают правильно, а мир просто будет наблюдать.

Свою беседу с российским лидером по итогам встреч с европейцами и Зеленским Трамп охарактеризовал как очень хорошую. Президент США также сообщил, что Франция и Германия хотят разместить свои силы на Украине Трамп уверяет, что это не создаст проблем для России.