Трамп: Появление западных сил на Украине не создаст проблем с Россией

Франция, Великобритания и Германия хотят разместить свои войска в Украине, однако это "не создаст проблем с Россией". С таким заявлением выступил во вторник, 19 августа, президент США Дональд Трамп.

Вместе с тем политик заверил, что до тех пор, пока он остается президентом Соединенных Штатов, американских войск на Украине не будет, сообщает ТАСС.

В то же время пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста заявила, что в Евросоюзе пока нет точного представления о том, как будут выглядеть гарантии безопасности для Украины. Однако Брюссель полагает, что "надо продолжать усиливать украинские вооруженные силы и европейскую оборону" (цитата по "Интерфаксу").

Ранее Трамп заявлял, что Украина может получить "очень хорошую защиту" в рамках мирного урегулирования конфликта с Россией, однако в подробности не вдавался.

При этом российское Министерство иностранных дел подчеркивало, что появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями. Ведомство призвало отказаться от рискованных геополитических гамбитов.