Швейцария пообещала Путину иммунитет за согласие встретиться с Зеленским

Власти Швейцарии готовы в кратчайшие сроки организовать проведение встречи между президентом России Владимиром Путиным и предводителем киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом заявил во вторник, 19 августа, министр иностранных дел европейского государства Иньяцио Кассис.

Кассис заверил, что швейцарская сторона "никогда не прекращала усилий по поиску мирного решения" конфликта на Украине и не раз предлагала свои услуги в этом направлении.

Если российский лидер Владимир Путин согласится встретиться с Зеленским на территории Швейцарии, ему будет гарантирован иммунитет от любого преследования, цитирует швейцарского министра РБК.

Этому предшествовало заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты организуют встречу Путина с Зеленским, хотя ни место, ни дату этого мероприятия политик не назвал.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что в концепции внешней политики Швейцарии закреплены стремления к укреплению безопасности "от России, а не с Россией". С учетом этого дипломат поинтересовался, "какие тут посреднические услуги могут быть" от швейцарской стороны.