Синоптики предупредили о 30-градусной жаре в Москве в конце августа

Тридцатиградусная жара может обрушиться на Москву в последние дни августа. Резкого потепления в столице не исключил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, лето не уйдет тихо, а в конце августа может дать жару. Начало сентября тоже обещает быть теплым, осень вступит в свои права с небольшим опозданием, пишет "Вечерняя Москва".

Как предупреждал ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, перед концом рабочей недели в столице могут ожидаться как ливни с грозами, так и жара почти до плюс 30 градусов Цельсия. Все зависит зависеть от поведения циклона, который зарождается над Италией.