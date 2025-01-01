В Госдуме рассказали, кому осенью повысят оклады

Корректировка окладов отдельных категорий работников, финансируемых из федерального бюджета, запланирована в России на осень 2025 года. Об этом рассказал во вторник, 19 августа, член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Парламентарий уточнил, что в соответствии с распоряжением кабмина с 1 октября будут увеличены на 7,6% оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.

Повышение окладов затронет занятых в сфере здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, научных и архивных учреждений. Также индексация предусмотрена для гражданского персонала, проходящего службу в воинских частях и иных структурах, в которых предусмотрена военная или приравненная к ней служба, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель председателя российского кабмина Дмитрий Чернышенко рассказал, что в России планируют утвердить новую систему оплаты труда педагогов. Ожидается, что с 2027 года она будет внедрена во всех образовательных организациях нашей страны. Это позволит исключить ситуации, когда размер средней зарплаты педагогов в разных регионах России мог различаться в пять раз.

Также депутат Алексей Говырин сообщал, что некоторые российские пенсионеры могут ожидать повышения размера пенсии в сентябре. Это коснется пенсионеров, прекративших трудовую деятельность в августе, людей с инвалидностью первой группы и отметивших в августе свое 80-летие — то есть тех, у кого перед сентябрем появились основания для увеличения выплат.