В российских школах станет меньше контрольных с 1 сентября

До начала очередного учебного года в российских школах осталось менее двух недель. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова рассказала, какие нововведения ожидают учеников и их родителей.

Как написала омбудсмен в своем Telegram-канале, контрольные работы (в том числе всероссийские проверочные работы) станут занимать не больше 10% учебного времени по каждому предмету.

Из расписания пятых, шестых и седьмых классов исчезнет обществознание, зато появится учебный курс "История нашего края". Кроме того, в некоторых школах в пилотном режиме введут оценки за поведение, напомнила Львова-Белова.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя сокращение количества контрольных работ, заявила RT, что давно поднимался вопрос об избыточной загруженности детей в школах — сделан новый шаг "к освобождению детей, к снятию напряжения с ребенка".

Ранее президент России Владимир Путин призвал сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний". Министр просвещения Сергей Кравцов вслед за этим пообещал, что школьники станут реже писать контрольные работы после их замены на всероссийские проверочные работы (ВПР).

Тем временем председатель Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что тема учебной нагрузки на российских школьников вызывает большой резонанс — большинство россиян считают ее избыточной и призывают снижать. С учетом этого политик предложил обсудить тему домашних заданий для учеников.