Избил и вынес из дома все самое ценное? Что на самом деле произошло между любовником Дибровой и его женой

Любовник Полины Дибровой Роман Товстик, по слухам, обустраивает новое семейное гнездышко. Ради возлюбленной бизнесмен не только бросил жену, но и предал приятеля, ведь он был частым гостем в доме телеведущего.

Как сообщила адвокат Елены Товстик Екатерина Гордон, Роман купил особняк за 141 миллион рублей. В новое жилье он уже перевез двоих детей, якобы за ними присматривает Полина. Теперь бизнесмен пытается забрать из своего старого дома ценные вещи — кофемашину, музыкальную аппаратуру и рояль за 20 миллионов рублей.

Но проблема в том, что коттедж, в котором Товстик жил с семьей, по документам принадлежит его жене, а Роман даже не прописан на этих квадратных метрах. Когда бизнесмен с охраной и водителем явился за пожитками, Елена была совсем не рада. Разразился скандал, в итоге на место вызвали полицию, а Роман после визита домой попал в больницу, у него перелом ноги.

Мужчина уверяет, что его толкнула супруга. Бизнесмен даже планировал обратиться в полицию, чтобы написать заявление. "Я перевозил свою музыкальную студию, очень тяжелую. Тут зашла жена, начала орать, кидаться, толкнула меня. Я пошатнулся, подвернул ногу, и что-то хрустнуло, видимо сломалось. Я не могу наступать на ногу очень больно", — поделился Товстик на своей странице в соцсети.

Елена тоже не стала молчать и записала видеообращение, в котором изложила свою версию произошедшего. По словам многодетной мамы, ее задело, что муж явился без приглашения, да еще и посторонних привел.

"Я зашла в студию, возмутилась: "Почему ты не предупредил, что приедешь и эти люди приедут?" Роман ответил: "Мой дом, моя аппаратура, и я могу приводить сюда кого хочу. Пожалуйста, уйди и не появляйся в этом доме до вечера". Он мне нанес телесные повреждения, толкнул на меня аппаратуру, что я получила гематому руки", — рассказала Елена.

По словам жены бизнесмена, она не хотела отдавать дорогостоящее оборудование, тогда Роман начал снимать ее на телефон. "Он стал выгонять меня из студии, толкнул, был агрессивен, снимал на телефон, что я сумасшедшая мать и не разрешаю увезти вещи, что кидаюсь, царапаюсь. Он стал снимать, я начала забирать телефон у него", — призналась Товстик.