Москвичам рассказали, нужно ли бояться нашествия пауков-ос

Появление пауков-ос в Москве не представляет серьезной угрозы для горожан. Такое заявление сделал во вторник, 19 августа, начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

Бурмистров прокомментировал публикации о том, что жители ряда российских регионов, в том числе столичного, жалуются на появление на дачных участках пауков-ос. Укусы этих членистоногих весьма болезненны и способны вызывать анафилактический шок.

Представитель столичного департамента природопользования подчеркнул, что пауки-осы не нападают на человека первыми, а в целом их поведение довольно миролюбиво. Людям, склонным к аллергическим реакциям, советуют в случае укуса принять антигистаминное средство.

Сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Федор Мартыновченко, в свою очередь, подтвердил ТАСС, что пауки-осы появились в Москве в последние два года. Однако эксперт подчеркнул, что они все еще "довольно редкие, их не так просто найти". Кроме того, "кусают они редко".

Наконец, старший научный сотрудник Зоологического института РАН Дмитрий Логунов назвал преувеличенными опасения, касающиеся ядовитости пауков-ос и их опасности для человека. Этих членистоногих действительно теперь можно встретить севернее, чем прежде, однако о нашествии речь не идет, ведь "это же не саранча".

Ранее эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко предупреждал, что тигровые комары, которые переносят возбудителей лихорадки чикунгунья, появились в Краснодарском крае и Крыму. Для пожилых людей и обладателей слабого иммунитета это заболевание может оказаться смертельным.

Менее безобидным является смещение на север ареала обитания богомолов — их нередко можно увидеть в столичном регионе. Однако, в отличие от тигровых комаров, бояться их не стоит: хотя они и хищники, человеку и животным эти насекомые не страшны.