AFP: Путин предложил встретиться с Зеленским в Москве

Президент России Владимир Путин выдвинул предложение провести встречу с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским в Москве. Об этом рассказали во вторник, 19 августа, информированные источники.

Как сообщают собеседники Agence France-Presse, эта инициатива прозвучала во время телефонного разговора Путина и американского лидера Дональда Трампа в ночь на 19 августа — после того, как президент США пообщался в Белом доме с Зеленским и европейскими политиками.

Однако никаких деталей по этому предложению нет. Ни Кремль, ни Белый дом не подтверждали правдивость соответствующих сообщений.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что американскому лидеру Дональду Трампу передали официальное приглашение посетить Россию. В ответ Трамп "сказал, что это очень интересно", но пока неясно, принял ли президент Соединенных Штатов это приглашение с намерением им воспользоваться.

Тем временем готовность принять встречу Путина и Зеленского предложила Швейцария. Глава ее внешнеполитического ведомства заверил, что если российский лидер согласится приехать, ему обеспечат иммунитет от любого юридического преследования.