Россиян предупредили о новой магнитной буре

Земля "с головой влетела" в корональную дыру, что грозит возмущением магнитосферы и возобновлением магнитных бурь. Об этом предупредили во вторник, 19 августа, в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Как рассказали ученые в своем Telegram-канале, о воздействии на нашу планету корональной дыры — области пониженной плотности и температуры плазмы на Солнце — можно судить по взрывному росту скорости солнечного ветра.

Пока состояние магнитосферы Земли остается относительно спокойным, находясь в "зеленой зоне", однако "посмотрим, насколько хватит прочности", отмечают эксперты. Усиление магнитных бурь на Земле может произойти в течение ближайших суток.

За несколько дней до этого метеоролог Михаил Леус предупреждал, что россияне могут рассчитывать на "неделю спокойного Солнца". Однако резко повысить геомагнитную активность Земли угрожала корональная дыра. Сохранялся также риск выброса гигантского протуберанца в сторону нашей планеты.

При этом старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий Московского физико-технического института Евгения Кравченко отмечала, что одно из приятных последствий магнитной бури – это полярное сияние, которое можно наблюдать даже за пределами полярного круга, если любоваться этим явлением не помешает городская засветка.