Ксения Бородина резко высказалась о плохой свекрови: "Не может справиться со своими эмоциями, пожелаем ей в этом удачи"

Ксения Бородина и Николай Сердюков в начале лета стали мужем и женой, а 23 июня с размахом отпраздновали это событие. Свадьба прошла в живописной подмосковной усадьбе Villa Michetti.

Интересно, что на банкет по случаю регистрации брака Ксюша и Николай не позвали маму Сердюкова. Молодожены решили разделить радость с друзьями, мол, для родителей торжество в усадьбе, а после загса хотелось спокойно выпить виноградного сока с подружками.

Так Бородина с самого первого дня выстроила границы. Ведущая четко показала, что у нее семья, в которой все будет по ее правилам. Ни свою маму, ни свекровь Ксения не пускает в личную жизнь.

Звезда "Дома-2" и другим советует четко разделять свою семью и дальних родственников, таких как мама мужа. Ксения уверяет, что мнение свекрови не должно учитываться ни при каких обстоятельствах. "Хорошая свекровь приобретает дочь, а плохая – теряет сына. Поэтому главное – это личные границы, поддержка мужа. Это она не может справиться со своими эмоциями, пожелаем ей в этом удачи", — заявила Бородина.

Затронула Ксения и тему измен. Дважды пережившая развод телеведущая уверена, что ни в коем случае нельзя терпеть неверность.