Ксения Бородина резко высказалась о плохой свекрови: "Не может справиться со своими эмоциями, пожелаем ей в этом удачи"

Ксения Бородина и Николай Сердюков в начале лета стали мужем и женой, а 23 июня с размахом отпраздновали это событие. Свадьба прошла в живописной подмосковной усадьбе Villa Michetti.
Интересно, что на банкет по случаю регистрации брака Ксюша и Николай не позвали маму Сердюкова. Молодожены решили разделить радость с друзьями, мол, для родителей торжество в усадьбе, а после загса хотелось спокойно выпить виноградного сока с подружками.
Так Бородина с самого первого дня выстроила границы. Ведущая четко показала, что у нее семья, в которой все будет по ее правилам. Ни свою маму, ни свекровь Ксения не пускает в личную жизнь.
Звезда "Дома-2" и другим советует четко разделять свою семью и дальних родственников, таких как мама мужа. Ксения уверяет, что мнение свекрови не должно учитываться ни при каких обстоятельствах. "Хорошая свекровь приобретает дочь, а плохая – теряет сына. Поэтому главное – это личные границы, поддержка мужа. Это она не может справиться со своими эмоциями, пожелаем ей в этом удачи", — заявила Бородина.
Затронула Ксения и тему измен. Дважды пережившая развод телеведущая уверена, что ни в коем случае нельзя терпеть неверность.
"Вы цепляетесь за последнюю надежд, и ищете поддержку, чтобы кто-то сказал: "Вы, конечно же, семья. Прости его, ты реально сама виновата". Я вам такое не скажу, вам нужно самой разобраться, вам страшно терять то, что, возможно, давно потеряно, а вы жили иллюзиями. Изменил – это уже огромная пропасть, а еще и чувством вины наградил как бонусом. Вы же понимаете, что это нездоровые отношения?!" — рассуждает Бородина на своей странице в соцсети.