Альпинист погиб, спасая россиянку, которая неделю находится на пике Победы со сломанной ногой и без еды

47-летняя альпинистка Наталья Наговицына застряла на пике Победы в Киргизии. Спортсменка на высоте 7000 сломала ногу и не смогла ни продолжить восхождение, ни вернуться в лагерь.

Уже семь дней Наталья находится на вершине. По данным Mash, у Наговицыной закончилась еда. Женщину дважды пытался спасти ее коллега из Италии Лука. Альпинист во время второй попытки получил сильнейшее обморожение и отека мозга.

Как рассказали очевидцы, еще в прошлую среду Лука с немецким альпинистом рванул на помощь к Наталье. Они доставили россиянке спальник, горелку, еду и газовый баллон. Мужчины выбились из сил и заночевали на высоте 7000 рядом с Натальей, а утром спустились за подмогой.

Уже тогда Лука получил серьезное обморожение рук. "Погода была ужасная — нулевая видимость, штормовой ветер. Потом иностранцы попробовали снова добраться до Натальи через пик Важа Пшавела на 6918 метрах, но опять попали в пургу и ночевали в спальниках на 6800 метрах", — рассказал журналистам один из находившихся в лагере спортсменов.

Вернуться итальянец уже не смог. Он замерз насмерть. Тело альпиниста сейчас находится на высоте 6900 метров. Пока у спасателей нет возможности его достать.

По словам специалистов, шансы спасти Наталью ничтожно малы. Однако спортсменка продолжает ждать эвакуации. Четыре года назад Наговицына была в подобной ситуации, но тогда трагедия произошла с ее мужем. Во время восхождения на гору Хан-Тенгри в Тян-Шане у мужчины случился инсульт, спаси его не удалось.